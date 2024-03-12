Аналитики выяснили, как жительницы Краснодарского края готовятся к первому свиданию и что из этого важно мужчинам
Аналитики выяснили, как жительницы Краснодарского края готовятся к первому свиданию
Каждая вторая (57%) девушка надевает на встречу «выходное» нижнее белье, еще 14% предпочитают отправляться на дейтинг полностью в новых вещах.
На подготовку к свиданию (покупка одежды, бьюти-процедуры и так далее) большинство девушек (34%) готовы потратить до 5 тыс. рублей, 11% — 5-15 тыс. рублей, 4% — более крупные суммы, выяснили бренд нижнего белья FlufLace eco и сервис Mamba.
«Каждая вторая респондентка признала, что в целом (27%) или всегда (22%) готова пойти на свидание в одежде не по сезону либо в неудобной, например, шпильках, в чрезмерно облегающей одежде или в мини-юбке зимой, чтобы выглядеть привлекательно. Тогда как абсолютное большинство опрошенных мужчин (81%) подчеркнули, что не считают это необходимым. Подобный тренд наблюдается и в области моды. Российский рынок всё чаще предлагает стильную одежду и белье, при выборе которых женщине не нужно вставать перед выбором между красотой и здоровьем», — рассказала основатель FlufLace eco Ирина Керецман.
Опрос показал, что мужчинам в целом не важно, в каком виде девушка пришла на свидание. Для 52% респондентов главное, чтобы она выглядела опрятно. Почти для каждого четвертого (25%) — чтобы одежда девушки соответствовала месту встречи. Еще 6% отметили, что им важно, чтобы одежда девушки соответствовала последним модным трендам. 92% вовсе высказали мнение, что им все равно, насколько сексуально одета девушка.
Опрос проводили среди 1,5 тыс. россиян, в том числе жителей Краснодара и Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, для полного счастья краснодарцам нужно 222 тыс. рублей в месяц. В сентябре 2023 года эта сумма равнялась 205 тыс. рублей, а год назад, в марте 2023-го, 195 тыс. рублей.