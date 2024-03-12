Аналитики выяснили, как жительницы Краснодарского края готовятся к первому свиданию и что из этого важно мужчинам

На подготовку к свиданию (покупка одежды, бьюти-процедуры и так далее) большинство девушек (34%) готовы потратить до 5 тыс. рублей, 11% — 5-15 тыс. рублей, 4% — более крупные суммы, выяснили бренд нижнего белья FlufLace eco и сервис Mamba.

«Каждая вторая респондентка признала, что в целом (27%) или всегда (22%) готова пойти на свидание в одежде не по сезону либо в неудобной, например, шпильках, в чрезмерно облегающей одежде или в мини-юбке зимой, чтобы выглядеть привлекательно. Тогда как абсолютное большинство опрошенных мужчин (81%) подчеркнули, что не считают это необходимым. Подобный тренд наблюдается и в области моды. Российский рынок всё чаще предлагает стильную одежду и белье, при выборе которых женщине не нужно вставать перед выбором между красотой и здоровьем», — рассказала основатель FlufLace eco Ирина Керецман.

Опрос показал, что мужчинам в целом не важно, в каком виде девушка пришла на свидание. Для 52% респондентов главное, чтобы она выглядела опрятно. Почти для каждого четвертого (25%) — чтобы одежда девушки соответствовала месту встречи. Еще 6% отметили, что им важно, чтобы одежда девушки соответствовала последним модным трендам. 92% вовсе высказали мнение, что им все равно, насколько сексуально одета девушка.

Опрос проводили среди 1,5 тыс. россиян, в том числе жителей Краснодара и Краснодарского края.