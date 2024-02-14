Сделали подборку российских приложений для знакомств, которые заменят Tinder

К 14 февраля Юга.ру решили сделать подборку российских приложений для знакомств, которые могут заменить ушедшие с рынка Tinder, Badoo и Bumble (18+)

Подобрали 8 сервисов, где можно устроить личную жизнь и завести новые знакомства. Есть полностью бесплатные приложения и с премиум-подписками, которые дают больше функций. Aura Новинка от российских разработчиков. Приложение для онлайн-знакомств, использующее искусственный интеллект для определения личностных характеристик пользователей. Позиционируется как сервис для осознанных встреч и общения. Искусственный интеллект и голосовой анализ позволяют создать полноценный портрет пользователя. Начать общение могут только те, кто взаимно изъявил желание.

Фишки: голосовые посты, которые автоматически переводятся в текст; анонимные посты, если нужно поделиться тайной; количество лайков видит только автор; комментарии других пользователей можно оценить от -3 до +3; возле каждого пользователя увидите процент совпадения ваших интересов. Сервис адаптирован только под мобильные телефоны — использование с компьютера и ноутбука не предусмотрено. Mamba Старейший отечественный сервис знакомств с подробными анкетами. Работает уже более 20 лет. Если раньше он был больше похож на «Одноклассники», то сейчас это очень современное и информативное приложение. Есть свайпы, суперлайки, категории с интересами. Возможности поиска весьма широкие. Среди параметров есть не только возраст, но также рост и вес собеседника, отношение к курению и алкоголю, внешность, геопозиция. Можно выбрать цель общения: отношения, флирт или свидание. Люди, выбравшие разные цели, не смогут написать друг другу. В Mamba пользователи могут проводить прямые эфиры и знакомиться таким образом. Twinby Российский сервис знакомств и проверки совместимости от выпускников НИУ ВШЭ вышел в 2023 году. Якобы нацелен на глубокие и серьезные отношения. Подбирает пары с помощью сложных алгоритмов и искусственного интеллекта. Пользователи должны пройти психологический тест, а приложение подберет лучшую пару, учитывая особенности личностей пользователей. Несмотря на то, что приложение запущено недавно, по словам создателей, в нем зарегистрировались более 100 тыс. пользователей из России и стран СНГ. Fitil Приложение, которое позиционирует себя как сервис для людей, готовых к серьезным отношениям. Для регистрации нужно пройти большой психологический тест на 20 минут, который определит степень совместимости с другими пользователями. Он включает 90 психологических и 20 социологических вопросов.

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Уникальное правило приложения — на сервисе просят регистрироваться пользователей, которые не состоят в браке. Помимо онлайн-знакомств, доступно и общение офлайн. Понравившимся пользователям можно отправить приглашение на мероприятие непосредственно от Fitil. VK Знакомства Если не хочется регистрироваться в новом сервисе, внутри социальной сети есть свой. Его особенность — поиск людей с похожими музыкальными вкусами. В анкету можно сразу перенести данные из профиля VK, например, фото со страницы профиля, музыкальные предпочтения, место работы и другие данные. База для знакомств широкая— около 80 млн пользователей. Однако возможность просмотра анкет доступна только пользователям непосредственно «Знакомств». beAmore Приложение было запущено 30 июня 2023 года. Именно в тот день, когда из России официально ушел Tinder. Основал сервис Влад Внучков. beAmore предлагает знакомства не только в романтических целях, но и для общения или вечеринок. В анкете пользователь указывает цель — любовь, поиск приятелей, пятничный движ, посещение мероприятий. Для более близкого знакомства в beAmore есть голосовые свидания. Аудиосообщение можно запросить до начала диалога с партнером. Также есть голосовые и текстовые чат-комнаты по интересам. Для снижения вероятности регистрации фейковых аккаунтов приложение работает по платной подписке. ДругВокруг Приложение для поиска новых друзей, которое показывает тех, кто находится рядом. Больше позиционируется как социальная сеть, ориентированная, в первую очередь, на общение. На страницах приложения функционируют три работающих чата: городской, областной и всероссийский.

Пользователю необходимо заполнить анкетную форму. Все действия стандартные для большинства соцсетей — загрузить фото, установить статус и аватарку, оставить немного информации о себе и своих увлечениях. В рамках приложения действует своя валюта «другль». В день участнику выдается один другль. Его можно обменивать на стикеры, подарки и смайлики. Писать друг другу сообщения на сервисе можно бесплатно и без каких-либо ограничений. Tabor Сервис начал работу в далеком 2007 году. Это площадка для знакомств, аудиторию которой составляет преимущественно люди до 35 лет. Сегодня там зарегистрировано более 10 млн пользователей. Фишкой сервиса является опция «Дуэли». Можно вызвать на фотобитву любого человека, и если он согласится, выбранные вами изображения будут выставлены на голосование для других пользователей в разных категориях. Еще одно отличие приложения от других — наличие ленты. Пока ждешь сообщение от собеседника, можно почитать или посмотреть что-то интересное.