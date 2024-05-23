В Краснодаре пройдет бизнес-форум «Современная женщина 3.0»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре 9 июня состоится форум-мотивация «Современная женщина 3.0» (18+)

«Вы прочувствуете всю многогранность мнений и подходов и определите то, что отзывается именно вам», — приглашают организаторы.

Читайте также:

Участницы поговорят о развитии личного бренда в современном обществе и обсудят перспективы развития бизнеса, возможности делегирования и масштабирования. 

Программа выступлений и докладчицы:

  • «PRO ЕДУ: как диеты, запреты и ограничения в питании увеличивают ваше тело», диетолог-нутрициолог Наталья Быстрова;
  • «Голос как инструмент влияния. Как говорить красиво и убедительно», радиоведущая и актриса Даниэлла Саркисьянц;
  • «Андора» — бизнес длиною 19 лет: взлеты и падения. Как сохранить бизнес в современных реалиях», владелица студии мебели Юнона Шендрик;
  • «Проявленность в современном мире. Что это такое? И почему мы ее боимся?», психотерапевт Наталья Тряпицына;
  • «Нейрографика — модная методика или реальный способ стать успешной?», основательница агентства маркетинговых мероприятий Натали Темурчева-Черкасова;
  • «Женщина ничего не должна. Пять законов счастливой и успешной женщины», психолог Юлия Павлова.

Начало мероприятия в 10:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке. Форум пройдет в конгресс-холле отеля Hampton by Hilton по адресу улица Красная, 25. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском особняке Адамули 29 мая состоится театрализованный концерт «Вам письмо». Зрители при свечах улышат признания, размышления, откровения и впечатления. Музыкальная программа будет состоять из классических произведения для фортепиано. 

Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес Феминизм

Новости

В Краснодаре пройдет бизнес-форум «Современная женщина 3.0»
В России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет
В Краснодаре запретят ездить на электросамокатах по улице Красной
Росреестр предложил штрафовать за неиспользование земельных участков
Сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем
Сочи и Ханты-Мансийск свяжут прямыми рейсами

Лента новостей

«Тотальное ощущение счастья»
Сегодня, 10:52
«Тотальное ощущение счастья»
Готовимся к марафону в Краснодаре с бегуньей Анной Коншиной
Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Вчера, 15:21
Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Бронируем столик в ресторане «Рётэй»
Автобусы Сочи будут завершать маршруты на час позже
Вчера, 16:32
Автобусы Сочи будут завершать маршруты на час позже

Реклама на сайте