В Краснодаре пройдет бизнес-форум «Современная женщина 3.0»
В Краснодаре 9 июня состоится форум-мотивация «Современная женщина 3.0» (18+)
«Вы прочувствуете всю многогранность мнений и подходов и определите то, что отзывается именно вам», — приглашают организаторы.
Участницы поговорят о развитии личного бренда в современном обществе и обсудят перспективы развития бизнеса, возможности делегирования и масштабирования.
Программа выступлений и докладчицы:
- «PRO ЕДУ: как диеты, запреты и ограничения в питании увеличивают ваше тело», диетолог-нутрициолог Наталья Быстрова;
- «Голос как инструмент влияния. Как говорить красиво и убедительно», радиоведущая и актриса Даниэлла Саркисьянц;
- «Андора» — бизнес длиною 19 лет: взлеты и падения. Как сохранить бизнес в современных реалиях», владелица студии мебели Юнона Шендрик;
- «Проявленность в современном мире. Что это такое? И почему мы ее боимся?», психотерапевт Наталья Тряпицына;
- «Нейрографика — модная методика или реальный способ стать успешной?», основательница агентства маркетинговых мероприятий Натали Темурчева-Черкасова;
- «Женщина ничего не должна. Пять законов счастливой и успешной женщины», психолог Юлия Павлова.
Начало мероприятия в 10:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке. Форум пройдет в конгресс-холле отеля Hampton by Hilton по адресу улица Красная, 25.
Как писали Юга.ру, в краснодарском особняке Адамули 29 мая состоится театрализованный концерт «Вам письмо». Зрители при свечах улышат признания, размышления, откровения и впечатления. Музыкальная программа будет состоять из классических произведения для фортепиано.