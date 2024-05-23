В Краснодаре пройдет бизнес-форум «Современная женщина 3.0»

В Краснодаре 9 июня состоится форум-мотивация «Современная женщина 3.0» (18+)

«Вы прочувствуете всю многогранность мнений и подходов и определите то, что отзывается именно вам», — приглашают организаторы.

Участницы поговорят о развитии личного бренда в современном обществе и обсудят перспективы развития бизнеса, возможности делегирования и масштабирования. Программа выступлений и докладчицы: «PRO ЕДУ: как диеты, запреты и ограничения в питании увеличивают ваше тело», диетолог-нутрициолог Наталья Быстрова;

«Голос как инструмент влияния. Как говорить красиво и убедительно», радиоведущая и актриса Даниэлла Саркисьянц;

«Андора» — бизнес длиною 19 лет: взлеты и падения. Как сохранить бизнес в современных реалиях», владелица студии мебели Юнона Шендрик;

«Проявленность в современном мире. Что это такое? И почему мы ее боимся?», психотерапевт Наталья Тряпицына;

«Нейрографика — модная методика или реальный способ стать успешной?», основательница агентства маркетинговых мероприятий Натали Темурчева-Черкасова;

«Женщина ничего не должна. Пять законов счастливой и успешной женщины», психолог Юлия Павлова. Начало мероприятия в 10:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке. Форум пройдет в конгресс-холле отеля Hampton by Hilton по адресу улица Красная, 25.