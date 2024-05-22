В России «Ласточкой» на южном направлении впервые управляет женщина

Первая в России женщина-машинист «Ласточки» вышла на маршрут в Сочи

Маршрут пролегает по черноморскому побережью от Адлера до Розы Хутор, сообщили «Российские железные дороги» (РЖД) и опубликовали снимки машинистки за работой.

Рузанна Коховец работает на железной дороге более десяти лет. Она была одной из первых девушек, официально ставших помощником машиниста в РЖД. После этого она прошла обучение в образовательном центре дирекции скоростного сообщения в Санкт-Петербурге, сдала экзамены и получила права управления электропоездом.

Напомним, российским женщинам разрешили водить скоростные поезда лишь в 2021 году. До тех пор в стране действовал запрет на 456 профессий. Сейчас их осталось 100. Еще в 2016 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН призывал РФ создать безопасные условия труда, а не препятствовать трудоустройству женщин.