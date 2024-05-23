В Краснодаре состоится театрализованный концерт «Вам письмо»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском особняке Адамули 29 мая состоится театрализованный концерт «Вам письмо» (18+)

По словам организаторов, письмо самый нежный и интимный пособ коммуникации двух людей. 

«Огромное количество почтовых марок, листов бумаги, чернил было потрачено на то, чтобы близкие души получали весточки друг от друга. Этот концерт посвящен письмам великих людей», — добавили они.

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Концерт пройдет при участии акртисы Марии Ступченко и писанистки Евгении Шинкаревой. Начало в 19:30, стоимость посещения 1000 рублей. Особняк Адамули находится по адресу улица Октябрьская, 60.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет лекция «Рассказы Набокова: знаки и символы» от местного образовательного проекта Vita Nuova.

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