В Краснодаре состоится театрализованный концерт «Вам письмо»

В краснодарском особняке Адамули 29 мая состоится театрализованный концерт «Вам письмо» (18+)

По словам организаторов, письмо самый нежный и интимный пособ коммуникации двух людей. «Огромное количество почтовых марок, листов бумаги, чернил было потрачено на то, чтобы близкие души получали весточки друг от друга. Этот концерт посвящен письмам великих людей», — добавили они.

Зрители при свечах улышат признания, размышления, откровения и впечатления. Музыкальная программа будет состоять из классических произведения для фортепиано. Концерт пройдет при участии акртисы Марии Ступченко и писанистки Евгении Шинкаревой. Начало в 19:30, стоимость посещения 1000 рублей. Особняк Адамули находится по адресу улица Октябрьская, 60.