В России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет

Для 70 тыс. устаревших российских лифтов срок эксплуатации продлят с 25 до 30 лет

Срок службы 70 тыс. устаревших лифтов в России продлят на пять лет. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу компании «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Читайте также: Краснодарца едва не убило поломавшимся лифтом

«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — заявил Мутко.



Глава компании отметил, что проблему износа такого оборудования не решить переносом сроков службы.

По действующим нормативам, предельный срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет. При этом некоторые запчасти можно эксплуатировать гораздо меньше.

В марте 2023 года в Ростехнадзоре сообщили «РБК», что в России у каждого пятого лифта (около 20%) — порядка 100 тыс. штук — уже истек максимальный срок эксплуатации.