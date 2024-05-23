В России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет
Для 70 тыс. устаревших российских лифтов срок эксплуатации продлят с 25 до 30 лет
Срок службы 70 тыс. устаревших лифтов в России продлят на пять лет. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу компании «Дом.РФ» Виталия Мутко.
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«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — заявил Мутко.
Глава компании отметил, что проблему износа такого оборудования не решить переносом сроков службы.
По действующим нормативам, предельный срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет. При этом некоторые запчасти можно эксплуатировать гораздо меньше.
В марте 2023 года в Ростехнадзоре сообщили «РБК», что в России у каждого пятого лифта (около 20%) — порядка 100 тыс. штук — уже истек максимальный срок эксплуатации.
Как писали ранее Юга.ру, в прошлом году в Краснодаре произошло несколько инцидентов, связанных с некорректной работой лифтов. Так, в январе 2023 года в многоэтажке на улице Зиповской, 34 у оборудования оборвался трос. Находившаяся в кабине девушка пролетела с 13 на 12 этаж. Также в июле в доме на улице Мурата Ахеджака, 12/1 сорвались два лифта, прокуратура и СК начали проверку.