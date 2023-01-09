В Краснодаре в многоэтажке сорвался лифт. Внутри находилась девушка

Находившаяся в кабине девушка пролетела с 13 на 12 этаж, сообщается в телеграм-канале «Краснодар KRD». По словам жильцом, в этом доме постоянно ломаются лифты.

«Грузовой может не работать по паре месяцев в ожидании очередной детали на замену — так было в прошлый Новый год. В этом аналогично, с 19 декабря грузовой лифт не работает, сроков ремонта нет, ждём опять какую-то деталь. Вчера поломался второй, в итоге 25-этажный дом без него вообще. УК предлагает ходить пешком и ждать, когда лифты отремонтируют, а когда это произойдёт, они не знают», — цитирует местного жителя «Типичный Краснодар».

Как писали Юга.ру, в многоэтажке района Гидростроителей вышедший из строя лифт едва не лишил жизни пассажира.