Краснодарца едва не убило поломавшимся лифтом

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Вышедший из строя лифт в многоэтажке краснодарского района Гидростроителей едва не лишил жизни пассажира

Телеграм-канал «Краснодар №1 Телетайп» сегодня опубликовал тревожащее видео, снятое камерой наблюдения в лифте жилого комплекса «Ясный» (микрорайон Гидростроителей, Краснодар).

Камера сняла, как из лифта выходит один пассажир, а другой начинает заходить — и в этот момент кабина вдруг начинает ехать вверх. Второго пассажира от гибели спасла только его реакция.

По словам автора поста в телеграм-канале, «всё это сопровождалось грохотом, сработала пожарка, и всем стало страшно. <...> Жители на лифт жаловались последние две недели, даже приезжал мастер, который поковырялся и сказал, что все починил».

Как сообщает «КоммерсантЪ», в пресс-службу УМВД по городу Краснодару к данному моменту не поступало жалоб по данному происшествию, равно как и в краевое управление МЧС.

Ранее на этой неделе стало известно, что в новороссийском крематории хотят разрешить сожжение тел мертвых граждан в картонных гробах.

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