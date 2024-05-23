Росреестр предложил штрафовать за неиспользование земельных участков

Росреестр подготовил законопроект, по которому садоводы и огородники должны начинать осваивать земельные участки в течение трех лет

Под освоением будут подразумевать мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние». Их перечень обещают подготовить до 15 января 2025 года. За нарушение будет грозить штраф. Признаки неосвоения установит правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас законы РФ описывают признаки неиспользования только в отношении сельхозземель: например, сорняки и самовольные постройки минимум на половине участка, загрязнения химическими веществами, захламление предметами, не связанными с сельским хозяйством.

Подобных критериев нет для садовых и огородных участков, поэтому Росреестр предложил изменить Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.