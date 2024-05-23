Призрак, питомцы, демоны. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 23 мая

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 23 мая (18+)

Приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» (16+) — продолжение приключений питерского полицейского, который стал настоящим супергероем. Днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Главная героиня мелодрамы «Сама любовь» (18+) Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает там своего бывшего мужа Идриса Он управляет гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между ними сразу возникает неловкость. Каждому предстоит поразмышлять об ошибках прошлого и решить.

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В мультфильме «Пушистый вояж» (6+) двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. На пути к воссоединению с семьей их ждет множество приключений и опасностей. Справиться с ними в неизвестном и пушающем мире можно только сообща. Комедия «Мечта с подвохом» (16+) рассказывает о профессоре экономики Филе Лодере, который всегда хотел иметь собственный дом. Но поскольку работник он посредственный, то с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами это кажется недостижимой целью. Однажды одинокая вдова Астрид предлагает Филу своё обширное поместье за гроши.

Хоррор «Пробуждение зла» (18+) рассказывает об актрисе Лейк. Она очень хотела получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, но несколько раз получала отказы. Отчаявшись, она выслеживает исполнительницу из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, Лейк обнаруживает в жилище пугающие вещи. В хорроре «Заклятье. Мертвые воды» (18+) демон из потустороннего мира хочет вселиться в девушку, чтобы разорвать границу миров. Если это произойдет, её душа навсегда останется в неведомом царстве. Главная героиня драмеди «Нужды путешественника» (18+) Ирис любит ходить босиком, лежать на камнях и пить рисовое вино макколи. Это женщина без прошлого и с довольно туманным настоящим. Каким-то образом он оказывается в Корее. Чтобы подработать, Ирис начинает давать уроки французского в Сеуле.