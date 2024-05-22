Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 29 мая состоится показ фильма «Опасный метод» (18+)

Драма американского независимого режиссера Дэвида Кроненберга рассказывает об отношениях двух основоположников психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга с пациенткой Сабиной Шпильрейн. Действие фильма охватывает период с 1904 по 1913 годы.

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Сценарий написал Кристофер Хэмптон на основе собственной пьесы «Исцеление беседой». Главные роли исполнили Майкл Фассбендер, Кира Найтли и Вигго Мортенсен. Премьера фильма состоялась в сентябре 2011 года на 68-м Венецианском кинофестивале. 

Начало в 19:30. После показа увиденное на экране можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Узнать подробности и купить билеты можно здесь.

Как писали Юга.ру, кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы». Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер. В основе сценария лежит бестселлеру Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга
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