Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга

Драма американского независимого режиссера Дэвида Кроненберга рассказывает об отношениях двух основоположников психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга с пациенткой Сабиной Шпильрейн. Действие фильма охватывает период с 1904 по 1913 годы.

Сценарий написал Кристофер Хэмптон на основе собственной пьесы «Исцеление беседой». Главные роли исполнили Майкл Фассбендер, Кира Найтли и Вигго Мортенсен. Премьера фильма состоялась в сентябре 2011 года на 68-м Венецианском кинофестивале.

Начало в 19:30. После показа увиденное на экране можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Узнать подробности и купить билеты можно здесь.