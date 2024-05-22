Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга
В краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 29 мая состоится показ фильма «Опасный метод» (18+)
Драма американского независимого режиссера Дэвида Кроненберга рассказывает об отношениях двух основоположников психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга с пациенткой Сабиной Шпильрейн. Действие фильма охватывает период с 1904 по 1913 годы.
Сценарий написал Кристофер Хэмптон на основе собственной пьесы «Исцеление беседой». Главные роли исполнили Майкл Фассбендер, Кира Найтли и Вигго Мортенсен. Премьера фильма состоялась в сентябре 2011 года на 68-м Венецианском кинофестивале.
Начало в 19:30. После показа увиденное на экране можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Узнать подробности и купить билеты можно здесь.
Как писали Юга.ру, кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы». Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер. В основе сценария лежит бестселлеру Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».