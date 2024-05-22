В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Питера Гринуэя

По словам организаторов, разговоры о смерти кинематографа ведутся издавна. Эта тема возникла почти сразу же, как появились первые фильмы. Но только британский художник, режиссер и писатель Питер Гринуэй установил точную дату — 31 сентября 1983 года. Именно тогда человек впервые воспользовался пультом дистанционного управления.

«Такое ощущение, что в каждом своем фильме Гринуэй пытается переизобрести киноязык и ставит задачи как для себя, так и для зрителя. Он мыслит воду как подвижную субстанцию, где мы все подспудно мечтаем оказаться; разгадывает таинственное убийство, зашифрованное в картине Рембрандта; режет по живому римскую архитектуру», — добавили организаторы.

Встречу проводит киновед Виктор Венгерский. Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 124Б, кабинет 52.