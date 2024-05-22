В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Питера Гринуэя

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 26 мая состоится лекция «Художественная магия фильмов Питера Гринуэя» от местного образовательного проекта Vita Nuova (18+)

По словам организаторов, разговоры о смерти кинематографа ведутся издавна. Эта тема возникла почти сразу же, как появились первые фильмы. Но только британский художник, режиссер и писатель Питер Гринуэй установил точную дату — 31 сентября 1983 года. Именно тогда человек впервые воспользовался пультом дистанционного управления.

Читайте также:

«Такое ощущение, что в каждом своем фильме Гринуэй пытается переизобрести киноязык и ставит задачи как для себя, так и для зрителя. Он мыслит воду как подвижную субстанцию, где мы все подспудно мечтаем оказаться; разгадывает таинственное убийство, зашифрованное в картине Рембрандта; режет по живому римскую архитектуру», — добавили организаторы.

Встречу проводит киновед Виктор Венгерский. Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 124Б, кабинет 52.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет лекция «Рассказы Набокова: знаки и символы» от местного образовательного проекта Vita Nuova.

Афиша Кино Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга
В Краснодаре состоится читка пьесы «Человек из Подольска»
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Питера Гринуэя
Автобусы Сочи будут завершать маршруты на час позже
Курорты Северного Кавказа открыли сезон пеших прогулок по экотропам. Их протяженность больше 100 км
Интернет-пользователи назвали лучшие заведения общепита в Краснодаре. Среди них — пивная в Музыкальном

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Сегодня, 15:21
Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Бронируем столик в ресторане «Рётэй»
Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля»
Вчера, 20:26
Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля»
«Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре
В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта»
Вчера, 17:21
В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта»
С чем это связано?

Реклама на сайте