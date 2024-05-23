Краснодарский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по созданию качественной среды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Агентство стратегических инициатив оценило, как региональные власти создавали среду для граждан в 2023 году

Его разработали для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет. Аналитики исследовали 10 пунктов: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

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На первом месте рейтинга оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Тюменская область. Также в первую десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Московская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.

Краснодарский край эксперты поставили на 19-е место. Детальная информация по каждому субъекту передается управленческим командам региона.

Напомним, Краснодарский край не попадал в топ-20 рейтингов агентства, составленных по итогам 2021 и 2022 годов. Почитать о предыдущем рейтинге и о его методологии можно здесь

Как писали Юга.ру, Краснодарский край поднялся на 15 пунктов в национальном экологическом рейтинге.

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