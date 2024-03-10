Три кубанские винодельни возглавили всероссийский рейтинг

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

По результатам опроса 500 экспертов винной сферы шесть кубанских виноделен вошли в российский Топ-10, включая три первых места

Путеводитель «50 вкусов России» опубликовал рейтинг лучших винных хозяйств России, составленный «по результатам голосования ведущих рестораторов, отельеров, шефов, сомелье и экспертов сферы».

В Топ-50 попали 13 кубанских виноделен, шесть из которых оказались в первой десятке:
· завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» (1-е место);
· «Долина Лефкадия» (2-е место);
· «Сикоры» (3-е место);
· «Шато-Пино» (5-е место);
· «Кубань-Вино» (6-е место);
· «Усадьба Дивноморское» (9-е место).

Ранее в марте Юга писали о том, что в Ессентуках собираются открыть самое высокое на Кавказе колесо обозрения и что курорт «Новая Анапа» примет первых туристов в 2030 году.

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