Краснодарский край поднялся на 15 пунктов в национальном экологическом рейтинге
Эксперты поделились экологическим рейтингом регионов России. Его составили по результатам трех месяцев зимы 2023-2024 годов
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов России». Он основан на событиях в сфере экологии с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.
В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс.:
Краснодарский край в 2024 году поднялся на 15 пунктов и занял 16 место в рейтинге. Республика Адыгея расположилась на 27 позиции (+6), Ростовская область — на 42 (+3), Ставропольский край — на 54 (-8 ), Крым — на 64, а Севастополь — на 65 (+11).
«Есть регионы, которые систематически не присылают по нашим запросам данные, соответственно объективно оценить их экологическое состояние удается не всегда, может быть они достойны большей оценки в нашем рейтинге. Это такие регионы, как Карачаево–Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ», — рассказал председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
С «положением о рейтинге» и принципами его расчета ознакомиться на сайте.
«Национальный экологический рейтинг регионов России» формируется с 2007 года. Авторы публикуют результаты по итогам каждого сезона с 2008 года.
Как писали Юга.ру, ученые Ростова-на-Дону предложили строить здания и мосты из бетона с клейковиной из медуз Азовского моря. Предполагается, что это снизит популяцию данного вида. Ранее эксперты из «АзНИИРХ» разработали безопасную технологию посола медуз.