Краснодарский край поднялся на 15 пунктов в национальном экологическом рейтинге

Краснодарский край в 2024 году поднялся на 15 пунктов и занял 16 место в рейтинге. Республика Адыгея расположилась на 27 позиции (+6), Ростовская область — на 42 (+3), Ставропольский край — на 54 (-8 ), Крым — на 64, а Севастополь — на 65 (+11).



«Есть регионы, которые систематически не присылают по нашим запросам данные, соответственно объективно оценить их экологическое состояние удается не всегда, может быть они достойны большей оценки в нашем рейтинге. Это такие регионы, как Карачаево–Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ», — рассказал председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.



С «положением о рейтинге» и принципами его расчета ознакомиться на сайте.