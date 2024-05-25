Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию о Пушкине

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» 2 июня проведет лекцию «Пушкин — наше всё, или Правда и вымысел о «солнце русской поэзии» (18+)

«Будем рады подарить вам новые знания: уникальные факты о пребывании поэта на Кубани, интересные детали его отношений с музами и супругой, а также диалоги о значении литературного наследия «солнца русской поэзии» в культуре XXI века», — приглашают организаторы.

Театрализованная встреча приурочена к 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, узнать подробности и заказать билеты можно по ссылке. Лекция пройет в салоне «Аврора» по адресу улица Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция «Художественная магия фильмов Питера Гринуэя» от местного образовательного проекта Vita Nuova.

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