Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию о Пушкине

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» 2 июня проведет лекцию «Пушкин — наше всё, или Правда и вымысел о «солнце русской поэзии» (18+)

«Будем рады подарить вам новые знания: уникальные факты о пребывании поэта на Кубани, интересные детали его отношений с музами и супругой, а также диалоги о значении литературного наследия «солнца русской поэзии» в культуре XXI века», — приглашают организаторы.

Театрализованная встреча приурочена к 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, узнать подробности и заказать билеты можно по ссылке. Лекция пройет в салоне «Аврора» по адресу улица Офицерская, 36.