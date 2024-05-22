Курорты Северного Кавказа открыли сезон пеших прогулок по экотропам. Их протяженность больше 100 км

Для походов по живописным местам обустроено более 100 км маршрутов. Отдыхающие могут подобрать для себя оптимальные по протяженности и уровню сложности. Это могут быть как экологические тропы на «Архызе», так и профессиональные треккинговые на «Эльбрусе».

На маршрутах предусмотрены знаки навигации, что позволяет рассчитать свои силы и не заблудиться. На тропах оборудованы места отдыха, смотровые площадки, мосты, веревочные перила для восхождения и ограждения опасных участков. Есть и специальные стенды, с помощью которых можно больше узнать о местности, например, животных и растениях-эндемиках или возникновении ледников и их роли в экосистеме.

На Архызе в начале летнего сезона доступны для походов тропа Романтиков, Аланский путь, тропа на пик Смирнова. Канатная дорога «Орбита» будет поднимать гостей на хребет Абишира-Ахуба и сделает доступным поход в долину горных озер.