В Карачаево-Черкесии появится круглогодичный детский лагерь

Его возводят на базе центра «Сосенка», расположенного в селе Даусуз Зеленчукского района.

«Помимо двух новых корпусов, планируется построить амфитеатр на 200 кв. метров, где дети могут выступать с творческими номерами, теплицы, где они будут приобщаться к труду, выращивая овощи для собственной столовой базы отдыха, и образовательный корпус, где будут обучаться в зимний период», — рассказал в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

В лагере, рассчитанном на 100 мест, обещают создать условия и для маломобильных детей.