В Карачаево-Черкесии появится круглогодичный детский лагерь

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Карачаево-Черкесии строят круглогодичный детский лагерь

Его возводят на базе центра «Сосенка», расположенного в селе Даусуз Зеленчукского района.

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«Помимо двух новых корпусов, планируется построить амфитеатр на 200 кв. метров, где дети могут выступать с творческими номерами, теплицы, где они будут приобщаться к труду, выращивая овощи для собственной столовой базы отдыха, и образовательный корпус, где будут обучаться в зимний период», — рассказал в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

В лагере, рассчитанном на 100 мест, обещают создать условия и для маломобильных детей.

Как писали Юга.ру, первая высокогорная площадка для регистрации брака открылась на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Выездные церемонии будут проводить всё лето 24 числа каждого месяца.

Дети

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В Карачаево-Черкесии появится круглогодичный детский лагерь
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