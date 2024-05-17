В Карачаево-Черкесии появится круглогодичный детский лагерь
В Карачаево-Черкесии строят круглогодичный детский лагерь
Его возводят на базе центра «Сосенка», расположенного в селе Даусуз Зеленчукского района.
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«Помимо двух новых корпусов, планируется построить амфитеатр на 200 кв. метров, где дети могут выступать с творческими номерами, теплицы, где они будут приобщаться к труду, выращивая овощи для собственной столовой базы отдыха, и образовательный корпус, где будут обучаться в зимний период», — рассказал в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
В лагере, рассчитанном на 100 мест, обещают создать условия и для маломобильных детей.
Как писали Юга.ру, первая высокогорная площадка для регистрации брака открылась на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Выездные церемонии будут проводить всё лето 24 числа каждого месяца.