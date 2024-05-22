Краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО назвали лучшим в России

В рейтинге ЕРЗ.РФ сранивали многоэтажные дома бизнес-класса по техническим характеристикам, социальной инфраструктуре, транспортной доступности, дворовому пространству, безопасности и другим важным покупателю жилья параметрам.

«Патрики» возводят на заброшенной территории завода в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре. Комплекс займет 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов высотой 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир.

Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стиле с современными фасадами и панорамными окнами. На территории построят три детских сада на 800 мест и школу для 1550 учеников, развивающие центры и студии дополнительного образования. Построят подземный паркинг для жильцов и гостевые наземные парковки на более 4 тыс. машино-мест.

В проекте предусмотрели большую аллею с зонами отдыха, арт-объектами, искусственными водоемами и коммерческим кластером — ресторанами с летниками и крупными сетевыми магазинами.