Краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО назвали лучшим в России

Реклама ООО "Точно Маркетинг" ИНН: 2312316395 ERID: j1SVHyf65EC2YFSji
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Жилой район «Патрики» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) занял первое место по потребительским качествам среди российских ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ

В рейтинге ЕРЗ.РФ сранивали многоэтажные дома бизнес-класса по техническим характеристикам, социальной инфраструктуре, транспортной доступности, дворовому пространству, безопасности и другим важным покупателю жилья параметрам.

«Патрики» возводят на заброшенной территории завода в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре. Комплекс займет 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов высотой 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стиле с современными фасадами и панорамными окнами. На территории построят три детских сада на 800 мест и школу для 1550 учеников, развивающие центры и студии дополнительного образования. Построят подземный паркинг для жильцов и гостевые наземные парковки на более 4 тыс. машино-мест.

В проекте предусмотрели большую аллею с зонами отдыха, арт-объектами, искусственными водоемами и коммерческим кластером — ресторанами с летниками и крупными сетевыми магазинами.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

С трех сторон «Патрики» окружат пешеходные бульвары с тенистыми деревьями, цветниками и газонами, пешеходными и велодорожками, качелями, зонами отдыха и атмосферной вечерней подсветкой. На улице Сормовской уже в этом году ТОЧНО откроет первую в России Аллею славы бокса, главным арт-объектом которой станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион».

В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар:

Строительство жилого района началось в декабре 2022 года, а первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025-го.

*Застройщик ООО «СЗ КАПИТАЛЪ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Ранее краснодарцы выбрали название для башен в жилом комплексе «Патрики». От завода на пустыре остались две кирпичные башни. Девелопер решил сохранить их и превратить в арт-объекты. 

Благоустройство ГК ТОЧНО Инфраструктура Конкурсы Краснодар Рейтинги Строительство

Новости

«Кисельные берега»: в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи заметили большое количество медуз
В России «Ласточкой» на южном направлении впервые управляет женщина
В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1190 рублей
Ко дню Сочи подготовили 90 мероприятий. Праздник отметят под слоганом «СемьейVСочи» — это девиз летнего сезона 2024
Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство давать вещам вторую жизнь»
Погода в Краснодаре: 22 мая воздух прогреется до 27 °С

Лента новостей

Реклама на сайте