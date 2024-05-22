Краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО назвали лучшим в России
Жилой район «Патрики» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) занял первое место по потребительским качествам среди российских ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ
В рейтинге ЕРЗ.РФ сранивали многоэтажные дома бизнес-класса по техническим характеристикам, социальной инфраструктуре, транспортной доступности, дворовому пространству, безопасности и другим важным покупателю жилья параметрам.
«Патрики» возводят на заброшенной территории завода в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре. Комплекс займет 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов высотой 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир.
Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стиле с современными фасадами и панорамными окнами. На территории построят три детских сада на 800 мест и школу для 1550 учеников, развивающие центры и студии дополнительного образования. Построят подземный паркинг для жильцов и гостевые наземные парковки на более 4 тыс. машино-мест.
В проекте предусмотрели большую аллею с зонами отдыха, арт-объектами, искусственными водоемами и коммерческим кластером — ресторанами с летниками и крупными сетевыми магазинами.
С трех сторон «Патрики» окружат пешеходные бульвары с тенистыми деревьями, цветниками и газонами, пешеходными и велодорожками, качелями, зонами отдыха и атмосферной вечерней подсветкой. На улице Сормовской уже в этом году ТОЧНО откроет первую в России Аллею славы бокса, главным арт-объектом которой станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион».
В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар:
Строительство жилого района началось в декабре 2022 года, а первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025-го.
*Застройщик ООО «СЗ КАПИТАЛЪ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Ранее краснодарцы выбрали название для башен в жилом комплексе «Патрики». От завода на пустыре остались две кирпичные башни. Девелопер решил сохранить их и превратить в арт-объекты.