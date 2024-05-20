Петанк и кизомба. В Краснодаре организуют Дни Африки

Они пройдут в рамках развития межмуниципального сотрудничества с мадагаскарским городом Анцирабе. Цикл культурно-просветительских и спортивных мероприятий приурочен к Международному дню освобождения Африки, который отмечается 25 мая. По словам организаторов, внимание будут акцентировать на гуманитарной стороне сотрудничества между странами.

26 мая с 15:00 до 17:00 у ротонды в парке «Городской сад» краснодарцев будут ждать мастер-классы по петанку для начинающих игроков и открытый урок по кизомбе. Вход свободный.

27 мая в общественно-информационном центре кубанской столицы совместно с представителями африканских общин и иностранными студентами будет организован круглый стол «Краснодар — мост между Россией и Африкой». Стать участником мероприятия или увидеть в этот день в кинотеатре «Кубанькино» фильм об Африке можно по предварительной заявке. Уточнить информацию можно по телефону +7 (861) 259-05-55.

В фойе Муниципального концертного зала камерной и органной музыки пройдет выставка детских рисунков «Рисуем Африку».