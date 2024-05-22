Ко дню Сочи подготовили 90 мероприятий. Праздник отметят под слоганом «СемьейVСочи» — это девиз летнего сезона 2024

Празднование пройдет под слоганом «СемьейVСочи» — это девиз предстоящего летнего туристического сезона. Об этом заявила пресс-служба мэрии курорта. Во внутригородских районах пройдут торжественные приемы, на которых наградят лучших работников отраслей и предприятий.

С 24 по 28 мая в сквере по улице Навагинской будет работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 24 мая в Зимнем театре состоится финал городского конкурса «Супербабушка Сочи». В этот же день в 15:00 и 17:00 можно посетить экскурсию по вилле «Вера». Для участия необходима регистрация.

25 мая на Площади флага в 10:00 стартует фестиваль по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето». Здесь же с 13:00 до 21:00 состоится концерт. Праздничные мероприятия пройдут и во всех муниципальных парках.