Старинную столовую в Кабардинке признали памятником архитектуры

Краснодарский край

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  • Новый объект культурного наследия Краснодарского края – столовая пансионата «Жемчужина моря» в Кабардинке © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Новый объект культурного наследия Краснодарского края – столовая пансионата «Жемчужина моря» в Кабардинке © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Здание начала XX века в центре села Кабардинка внесли в список объектов культурного наследия регионального значения

Администрация Краснодарского края опубликовала сообщение о том, что «здание по улице Мира, 20 в селе Кабардинка внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Эксперты подтвердили историческую ценность архитектурного объекта: который представляет собой «образец усадебной архитектуры начала XX века в стиле модерн с выраженными мотивами неоренессанса и итальянского классицизма».

«Здание можно считать материальным свидетельством истории освоения и развития Черноморского побережья Кавказа. Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечит дальнейшее сохранение его исторического облика», — приводит пресс-релиз слова заместителя губернатора Романа Лузинова.

Новый исторический памятник — это столовая усадьбы, которая в начале XX века принадлежала некоему Эммануилу Бегару. После революции и национализации здесь организовали санаторий-колонию для беспризорных детей. Позднее — перепрофилировали в психиатрическую лечебницу. В годы Великой Отечественной — в полевой госпиталь. Сейчас территория принадлежит санаторию «Жемчужина моря». Здание столовой — единственное сохранившееся от изначальной застройки.

С начала 2024 года статус памятников культурного наследия регионального значения в Краснодарском крае получили 12 объектов. Юга писали о некоторых из них: даче Екатерины фон Крит в Туапсинском районе и о пяти зданиях в Ейске (сначала памятниками признали три, позднее еще два)

Также мы рассказывали о том, что  конце мая объект культурного наследия начали восстанавливать в Краснодаре.

Архитектура Историческая среда Культурное наследие Памятники архитектуры

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Старинную столовую в Кабардинке признали памятником архитектуры

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