Парк «Ривьера» в Сочи приглашает на бесплатные экскурсии
Бесплатные исторические экскурсии в парке «Ривьера» Сочи проходят каждую среду
Парк «Ривьера» в Сочи приглашает туристов и жителей города на бесплатные экскурсии, которые проходят каждую среду.
Участникам расскажут об истории «Ривьеры» и его дендрологической коллекции. В парке произрастает более 10 тысяч деревьев и кустарников, большая часть растений — вечнозеленые.
В Сочи рассказали:
На экскурсию нужно записаться заранее в телеграм-канале парка «Ривьера», количество мест ограничено. После записи организаторы сообщат точное место сбора.
Справка. Парк «Ривьера» — одна из главных достопримечательной Сочи. Площадь парка — 14, 27 га, он находится на правом берегу реки Сочи, неподалеку от места, где она впадает в Черное море. Парк создан в 1898 году, а в 2000 году он приобрел статус объекта культурного наследия местного, а впоследствии — регионального значения.
Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок. Пушистым зверькам построили домики и кормушки.