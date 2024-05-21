Парк «Ривьера» в Сочи приглашает на бесплатные экскурсии

Участникам расскажут об истории «Ривьеры» и его дендрологической коллекции. В парке произрастает более 10 тысяч деревьев и кустарников, большая часть растений — вечнозеленые.

Парк «Ривьера» в Сочи приглашает туристов и жителей города на бесплатные экскурсии, которые проходят каждую среду.

На экскурсию нужно записаться заранее в телеграм-канале парка «Ривьера», количество мест ограничено. После записи организаторы сообщат точное место сбора.

Справка. Парк «Ривьера» — одна из главных достопримечательной Сочи. Площадь парка — 14, 27 га, он находится на правом берегу реки Сочи, неподалеку от места, где она впадает в Черное море. Парк создан в 1898 году, а в 2000 году он приобрел статус объекта культурного наследия местного, а впоследствии — регионального значения.