Парк «Ривьера» в Сочи приглашает на бесплатные экскурсии

Краснодарский край

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  • День рождения парка "Ривьера" в Сочи © Юлия Баранова, ЮГА.ру
    День рождения парка "Ривьера" в Сочи © Юлия Баранова, ЮГА.ру

Бесплатные исторические экскурсии в парке «Ривьера» Сочи проходят каждую среду

Парк «Ривьера» в Сочи приглашает туристов и жителей города на бесплатные экскурсии, которые проходят каждую среду. 

Участникам расскажут об истории «Ривьеры» и его дендрологической коллекции. В парке произрастает более 10 тысяч деревьев и кустарников, большая часть растений — вечнозеленые. 

В Сочи рассказали:

На экскурсию нужно записаться заранее в телеграм-канале парка «Ривьера», количество мест ограничено. После записи организаторы сообщат точное место сбора.

Справка. Парк «Ривьера» — одна из главных достопримечательной Сочи. Площадь парка — 14, 27 га, он находится на правом берегу реки Сочи, неподалеку от места, где она впадает в Черное море. Парк создан в 1898 году, а в 2000 году он приобрел статус объекта культурного наследия местного, а впоследствии — регионального значения.

Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок. Пушистым зверькам построили домики и кормушки.

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Парк «Ривьера» в Сочи приглашает на бесплатные экскурсии
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