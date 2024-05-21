Реставрацию морского порта Сочи завершат к концу 2024 года

В Сочи стартовала реставрация исторического здания морпорта. Работы завершат к концу 2024 года

Росморпорт начал реставрировать здание морского порта в Сочи, сообщил ТАСС гендиректор порта Юрий Владимиров. Специалисты восстановят крышу, фрески, фигуры и другие элементы здания, которые давно нуждались в ремонте. Исторический облик башни морпорта полностью сохранят.

«Море, солнце, дожди — это все-таки агрессивная среда. Это приводит к тому, что фигурки и сам фасад изнашиваются, появляются трещины», — пояснил Владимиров.