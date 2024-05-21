Реставрацию морского порта Сочи завершат к концу 2024 года
В Сочи стартовала реставрация исторического здания морпорта. Работы завершат к концу 2024 года
Росморпорт начал реставрировать здание морского порта в Сочи, сообщил ТАСС гендиректор порта Юрий Владимиров. Специалисты восстановят крышу, фрески, фигуры и другие элементы здания, которые давно нуждались в ремонте. Исторический облик башни морпорта полностью сохранят.
«Море, солнце, дожди — это все-таки агрессивная среда. Это приводит к тому, что фигурки и сам фасад изнашиваются, появляются трещины», — пояснил Владимиров.
Возвращение «Кометы»:
Работы согласовали с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Реставрацию планируют завершить к концу 2024 года.
Справка. Морской вокзал — памятник архитектуры федерального значения. Его построили в 1955 году по проекту архитекторов Каро Алабяна и Леонида Карлика.
В центре вокзала расположена башня с 38-метровым шпилем, выполненным из нержавеющей полированной стали. Высота башни составляет 71 метр. На шпиле расположена трехметровая пятиконечная звезда ордена Великой Отечественной войны. У основания шпиля находятся скульптуры автора Владимира Ингала — мужчины означают стороны света, а пятиметровые статуи женщин на первом ярусе — времена года. Также на третьем ярусе — дельфины, которые символизируют 12 месяцев года.
Как писали Юга.ру, морской порт Сочи хотят сдать в аренду за 25,7 млн рублей в год.