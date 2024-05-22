Погода в Краснодаре: 22 мая воздух прогреется до 27 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодарском крае 22 мая синоптики прогнозируют потепление до 27-29°С

В Краснодаре, в среду, 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-8 м/с, временами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха в городе днем 25-27 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.

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В Краснодарском крае 22 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Днем и вечером местами в юго-восточных предгорных районах и горах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. 

Температура воздуха на Кубани 24-29 °С. В горах 15-20 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха 22-27 °С.

Как писали ранее Юга.ру, в Анапе море зацвело раньше курортного сезона.

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Погода в Краснодаре: 22 мая воздух прогреется до 27 °С
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