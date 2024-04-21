Синоптики рассказали, когда начнется купальный сезон на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики прогнозируют раннее начало купального сезона на Кубани

В Черном море в разных местах температура воды составляет от 14 до 17 градусов, максимальная температура зафиксирована в Сочи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Азовском море вода прогрелась от 15 до 18 градусов. Обычно такая температура бывает в середине и даже в конце мая.

«Купальный сезон начнется раньше. У нас он начинается с 22 градусов, уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Черное море нагревается медленнее», — рассказали синоптики.

Купальный сезон на Кубани обычно начинается в июне. Однако 18 апреля в Краснодаре был побит температурный рекорд дня 71-летней давности —  воздух прогрелся до +31,9 градуса.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов.

Азовское море дорога на курорт Курортный сбор Курорты и туризм отдых Развлечения Черное море

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