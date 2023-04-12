В Сочи рассказали, как изменится парк «Ривьера» за пять лет
Там планируют увеличить площадь общественных пространств для отдыха и построить новые локации для детей и взрослых
В Сочи согласовали пятилетнюю концепцию развития парка «Ривьера». Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.
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По словам мэра, в «Ривьере»:
- в два раза увеличат площадь общественных пространств для отдыха;
- благоустроят детский центр;
- построят дополнительные площадки для семей с детьми;
- модернизируют аттракционы и спортплощадки;
- торговые точки получат единый облик:
- оборудуют ледовый каток, библиотеку и коворкинг-пространство.
Также к летнему сезону на аллеях парка высадят пять тысяч саженцев самшита. На территории строят собственные теплицы.
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«Наш прекрасный обновленный розарий станет ещё одной творческой площадкой для мероприятий. Задача проводить больше событий, чтобы праздничная атмосфера в «Ривьере» царила круглый год», — заявил Алексей Копайгородский.
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