В Сочи рассказали, как изменится парк «Ривьера» за пять лет

Там планируют увеличить площадь общественных пространств для отдыха и построить новые локации для детей и взрослых

В Сочи согласовали пятилетнюю концепцию развития парка «Ривьера». Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

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По словам мэра, в «Ривьере»: в два раза увеличат площадь общественных пространств для отдыха;

благоустроят детский центр;

построят дополнительные площадки для семей с детьми;

модернизируют аттракционы и спортплощадки;

торговые точки получат единый облик:

оборудуют ледовый каток, библиотеку и коворкинг-пространство.

© Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736

© Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736

Также к летнему сезону на аллеях парка высадят пять тысяч саженцев самшита. На территории строят собственные теплицы.

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