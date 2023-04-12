В Сочи рассказали, как изменится парк «Ривьера» за пять лет

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736
    © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736

Там планируют увеличить площадь общественных пространств для отдыха и построить новые локации для детей и взрослых

В Сочи согласовали пятилетнюю концепцию развития парка «Ривьера». Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

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По словам мэра, в «Ривьере»:

  • в два раза увеличат площадь общественных пространств для отдыха;
  • благоустроят детский центр;
  • построят дополнительные площадки для семей с детьми;
  • модернизируют аттракционы и спортплощадки;
  • торговые точки получат единый облик:
  • оборудуют ледовый каток, библиотеку и коворкинг-пространство.
  • © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736
    © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736
  • © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736
    © Скриншот из телеграмм-канала Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11736

Также к летнему сезону на аллеях парка высадят пять тысяч саженцев самшита. На территории строят собственные теплицы.

В Сочи снова начал расти реликтовый самшит:

«Наш прекрасный обновленный розарий станет ещё одной творческой площадкой для мероприятий. Задача проводить больше событий, чтобы праздничная атмосфера в «Ривьере» царила круглый год», — заявил Алексей Копайгородский.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как сэкономить на летнем отпуске в Сочи.

Алексей Копайгородский Благоустройство Курорты и туризм отдых Парки Сочи

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В Сочи рассказали, как изменится парк «Ривьера» за пять лет
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