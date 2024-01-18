Морской порт Сочи хотят сдать в аренду за 25,7 млн рублей в год

Собственность Сочинского морского порта планируют передать на 49 лет за арендную плату 25,7 млн рублей в год

Договор аренды могут заключить на срок от 15 до 49 лет. В документации указано, что участник торгов вправе обозначить его в пределах указываемого периода. Стоимость годовой аренды морпорта составляет 25,7 млн рублей с учетом НДС 20%, а задаток — 2,6 млн рублей. Аукцион планируют провести в Москве в административном здании «Росморпорта» 12 марта 2024 года.

«Арендатор обязуется эксплуатировать арендуемые объекты в соответствии с Водным кодексом РФ, законами «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности», «О транспортной безопасности», самостоятельно организовать и осуществлять контроль за соблюдением требований экологической, пожарной, санитарной и транспортной безопасности», — сказано в документе.

Организатор аукциона может отказаться от его проведения не позднее 22 февраля 2024 года.