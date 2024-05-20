В Адыгее устроили соревнования на трюковых самокатах

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В майкопском скейт-парке прошли соревнования по кикскутерингу

В кикскутеринге (иначе спорт называют «экстремальный самокат») райдеры выполняют элементы гимнастики, акробатики и скейтбординга на трюковом самокате — кикборде.

Подходящую для таких соревнований площадку в Адыгее открыли в 2023 году на территории республиканского стадиона. Как рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, скейт-парк с первых дней оказался востребованным, в нем спортсмены и любители оттачивают трюки на скейтах, роликах и самокатах.

Кумпилов уверен, что увеличение количества спортивных объектов вовлечет в ЗОЖ еще больше жителей региона.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара появилась разметка для парковки электросамокатов. Ранее такие стоянки появились в Сочи. 

Адыгея Дворовые виды спорта Мурат Кумпилов Самокаты Спорт Транспорт

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