В Адыгее устроили соревнования на трюковых самокатах

В кикскутеринге (иначе спорт называют «экстремальный самокат») райдеры выполняют элементы гимнастики, акробатики и скейтбординга на трюковом самокате — кикборде.

Подходящую для таких соревнований площадку в Адыгее открыли в 2023 году на территории республиканского стадиона. Как рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, скейт-парк с первых дней оказался востребованным, в нем спортсмены и любители оттачивают трюки на скейтах, роликах и самокатах.