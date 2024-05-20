Движение трамваев по Московской в Краснодаре планируют восстановить 20 мая

Краснодарский край

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  • Трамвай №21 на остановке «Зиповская» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Трамвай №21 на остановке «Зиповская» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

МЦУ Краснодара сообщил, что трамвай по улице Московской до Петра Метальникова могут запустить 20 мая

Движение трамваев на улице Московской в Краснодаре могут восстановить 20 мая, власти планируют запустить трамвай до улицы Петра Метальникова. Об этом специалисты МЦУ Краснодара сообщили в комментариях телеграм-канала «Краснодар.Телетайп». 

«Временно изменены схемы существующих маршрутов транспорта, а также добавлены дополнительные единицы транспорта на маршруты. Сегодня планируется запустить трамвай до улицы Петра Метальникова».

Издание Юга.ру запросило у МЦУ Краснодара подробную информацию о сроках запуска трамваев и причинах аварии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 не будут ходить до 22 мая. Причиной стал срочный ремонт из-за провала грунта на перекрестке с Зиповской. 

Краснодар Ремонт дорог Трамвай

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