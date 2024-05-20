Движение трамваев по Московской в Краснодаре планируют восстановить 20 мая
МЦУ Краснодара сообщил, что трамвай по улице Московской до Петра Метальникова могут запустить 20 мая
Движение трамваев на улице Московской в Краснодаре могут восстановить 20 мая, власти планируют запустить трамвай до улицы Петра Метальникова. Об этом специалисты МЦУ Краснодара сообщили в комментариях телеграм-канала «Краснодар.Телетайп».
«Временно изменены схемы существующих маршрутов транспорта, а также добавлены дополнительные единицы транспорта на маршруты. Сегодня планируется запустить трамвай до улицы Петра Метальникова».
Издание Юга.ру запросило у МЦУ Краснодара подробную информацию о сроках запуска трамваев и причинах аварии.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 не будут ходить до 22 мая. Причиной стал срочный ремонт из-за провала грунта на перекрестке с Зиповской.