Движение трамваев по Московской в Краснодаре планируют восстановить 20 мая

МЦУ Краснодара сообщил, что трамвай по улице Московской до Петра Метальникова могут запустить 20 мая

Движение трамваев на улице Московской в Краснодаре могут восстановить 20 мая, власти планируют запустить трамвай до улицы Петра Метальникова. Об этом специалисты МЦУ Краснодара сообщили в комментариях телеграм-канала «Краснодар.Телетайп».

«Временно изменены схемы существующих маршрутов транспорта, а также добавлены дополнительные единицы транспорта на маршруты. Сегодня планируется запустить трамвай до улицы Петра Метальникова».

Издание Юга.ру запросило у МЦУ Краснодара подробную информацию о сроках запуска трамваев и причинах аварии.