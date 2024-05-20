В Ставрополе планируют построить музей за 14 млрд рублей

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

На строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе направят почти 14,3 млрд рублей

В 2024 году в Ставрополе начнут строить культурный комплекс. Стоимость проекта составляет около 14,3 млрд рублей. Данный тендер разместили на портале госзакупок.

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Согласно сведениям закупки, в пятиэтажном здании разместят:

  • концертный зал на 2500 мест;
  • театральный зал на 600 мест;
  • хореографические залы;
  • помещения для занятий балетом и музыкой;
  • ремесленные и творческие мастерские;
  • выставочные залы;
  • буфеты;
  • ресторан;
  • конференц-зал.

Также благоустроят прилегающую к культурному комплексу территорию. Объект планируют построить до конца 2027 года.

Напомним, что на Ставрополье планируют построить город глэмпингов за 300 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Кисловодске появится арт-резиденция с инсталляциями и картинами из переработанного мусора.

Благоустройство Культурное наследие Музеи Ставрополь Строительство

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