В Ставрополе планируют построить музей за 14 млрд рублей

На строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе направят почти 14,3 млрд рублей

В 2024 году в Ставрополе начнут строить культурный комплекс. Стоимость проекта составляет около 14,3 млрд рублей. Данный тендер разместили на портале госзакупок.

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Согласно сведениям закупки, в пятиэтажном здании разместят: концертный зал на 2500 мест;

театральный зал на 600 мест;

хореографические залы;

помещения для занятий балетом и музыкой;

ремесленные и творческие мастерские;

выставочные залы;

буфеты;

ресторан;

конференц-зал. Также благоустроят прилегающую к культурному комплексу территорию. Объект планируют построить до конца 2027 года.