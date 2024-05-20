В Ставрополе планируют построить музей за 14 млрд рублей
На строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе направят почти 14,3 млрд рублей
В 2024 году в Ставрополе начнут строить культурный комплекс. Стоимость проекта составляет около 14,3 млрд рублей. Данный тендер разместили на портале госзакупок.
Читайте также:
Согласно сведениям закупки, в пятиэтажном здании разместят:
- концертный зал на 2500 мест;
- театральный зал на 600 мест;
- хореографические залы;
- помещения для занятий балетом и музыкой;
- ремесленные и творческие мастерские;
- выставочные залы;
- буфеты;
- ресторан;
- конференц-зал.
Также благоустроят прилегающую к культурному комплексу территорию. Объект планируют построить до конца 2027 года.