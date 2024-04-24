В Пятигорске возобновил работу кинотеатр под открытым небом
В Пятигорске 23 апреля открыли новый сезон показов в кинотеатре «Машук» (12+)
Он расположен возле скульптуры Орла, на нижней площадке. В репертуар войдут советские и российские фильмы и мультфильмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.
Режим работы кинотеатра — ежедневно с 20:00, в понедельник выходной. Вход для всех зрителей бесплатный.
Расписание до конца недели:
- 24 апреля мультфильм «Пластилиновая ворона» и комедия «Самая обаятельная и привлекательная»;
- 25 апреля мультфильм «Ёжик в тумане» и драма «Впервые замужем»;
- 26 апреля мультфильм «Умка ищет себе друга» и семейный фильм «Потрясающий Берендеев»;
- 27 апреля мультфильм «Жил-был пес» и комедия «Печки-лавочки»;
- 28 апреля мультфильм «Цветик-семицветик» и комедия «Приходите завтра».
Ранее Юга.ру приводили семь причин посетить Пятигорск. Среди главных доспримечательностей — дом Лермонтова, озеро Провал, сероводородные ванны в скаоах.