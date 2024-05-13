В Анапе открыли отреставрированный парк «Ореховая роща» — соцсети
Анапский парк «Ореховая роща» неофициально открыли для посещения после реконструкции
9 мая подписчица телеграм-канала «Анапское Черноморье» поделилась кадрами отреставрированной «Ореховой рощи». Судя по фото, парк неофициально отрыли для посещения.
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На входе в зеленую зону установили баннер, на котором указано, что официально роща примет гостей 1 июня. Также на воротах закрепили табличку с режимом работы парка — с 6:00 до 23:00.
Жительница сообщила, что на территории еще доделывают некоторые локации, но анапчане уже гуляют по аллеям.
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