В Анапе открыли отреставрированный парк «Ореховая роща» — соцсети

На входе в зеленую зону установили баннер, на котором указано, что официально роща примет гостей 1 июня. Также на воротах закрепили табличку с режимом работы парка — с 6:00 до 23:00.



Жительница сообщила, что на территории еще доделывают некоторые локации, но анапчане уже гуляют по аллеям.