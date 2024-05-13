В Анапе открыли отреставрированный парк «Ореховая роща» — соцсети

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Анапское Черноморье» https://t.me/anapanovosti/46020
    © Скриншот из телеграмм-канала «Анапское Черноморье» https://t.me/anapanovosti/46020

Анапский парк «Ореховая роща» неофициально открыли для посещения после реконструкции

9 мая подписчица телеграм-канала «Анапское Черноморье» поделилась кадрами отреставрированной «Ореховой рощи». Судя по фото, парк неофициально отрыли для посещения.

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На входе в зеленую зону установили баннер, на котором указано, что официально роща примет гостей 1 июня. Также на воротах закрепили табличку с режимом работы парка — с 6:00 до 23:00. 

Жительница сообщила, что на территории еще доделывают некоторые локации, но анапчане уже гуляют по аллеям.

Напомним, что в Сочи благоустроят сквер за 60 млн рублей из курортного сбора.

Как писали ранее Юга.ру, границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного.

Анапа Парки

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