«Кошкин дом» и загон для коров: в Сочи расширят приют для бездомных животных

Краснодарский край

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  • © Фото Jan Koetsier, pexels.com
    © Фото Jan Koetsier, pexels.com

В муниципальном приюте построят гостиницу для животных, «кошкин дом», дополнительные вольеры для собак, а также начнут размещать крупный рогатый скот

Предыстория. Первый муниципальный приют для бездомных животных открыли в Сочи в декабре 2023 года. Он расположен в Хостинском районе на почти 20 тыс. кв. метров. На первом этапе установили 87 вольеров, где могут содержаться около 350 животных. Комплекс также включает медицинский блок, манеж-приемную и здание для персонала.

Первый замглавы Сочи Светлана Калинина сообщила, что стартовал второй этап обустройства приюта. Специалисты установят дополнительные вольеры для собак, гостиницы для временного размещения домашних питомцев, «кошкин дом» для бесхозных животных.

  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

Новинка приюта — загон для крупного рогатого скота. Животные будут находиться в нем временно. 

«Поступают частые обращения жителей по крупному рогатому скоту, свободно гуляющему на проезжей части и общественных местах сельских населенных пунктов, что может привести к аварийным ситуациям, нанесению вреда зеленым насаждениям», — отметила Калинина.

Как писали ранее Юга.ру, 5 апреля мэрия Краснодара показала, как идет строительство городского приюта для животных.

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