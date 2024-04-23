«Кошкин дом» и загон для коров: в Сочи расширят приют для бездомных животных

В муниципальном приюте построят гостиницу для животных, «кошкин дом», дополнительные вольеры для собак, а также начнут размещать крупный рогатый скот

Предыстория. Первый муниципальный приют для бездомных животных открыли в Сочи в декабре 2023 года. Он расположен в Хостинском районе на почти 20 тыс. кв. метров. На первом этапе установили 87 вольеров, где могут содержаться около 350 животных. Комплекс также включает медицинский блок, манеж-приемную и здание для персонала.

Первый замглавы Сочи Светлана Калинина сообщила, что стартовал второй этап обустройства приюта. Специалисты установят дополнительные вольеры для собак, гостиницы для временного размещения домашних питомцев, «кошкин дом» для бесхозных животных.