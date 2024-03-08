Чем нельзя кормить белок в Японском саду

Сотрудники парка заверяют, что местные белки получают питание в достаточном количестве. Тем посетителям, кто все-таки хочет подкормить зверушек, следует иметь в виду, что для здоровоья белок опасны следующие продукты: · хлеб, печенье и любые другие хлебные изделия; · жареные семечки и орехи; · арахис; · миндаль; · горох; · петрушка; · белокочанная капуста; · картофель; · репа; · кошачий или собачий корм; · любые молочные продукты; · любые сладости (включая варенье); · любая обработанная еда (колбаса, пицца, чипсы и т.п.).

Список вредных для белок продуктов опубликовала в своем телеграм-канале администрация парка «Краснодар».

Чем же можно кормить белок? На этот вопрос телеканалу «Санкт-Петербург» ответил кандидат биологических наук Павел Глазков. Он перечислил:

· нежареные грецкие или кедровые орехи, а также фундук;

· нарезанные яблоки;

· кусочки моркови;

· бананы.

Напомним, что 18 белок из Новосибирска были завезены в Японский сад парка «Краснодар» около месяца назад.

Также напомним, что 9 и 10 марта в Японском саду состоятся творческие мастер-классы.