Чем нельзя кормить белок в Японском саду

Краснодарский край

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  • Белка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Белка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация парка «Краснодар» опубликовала список продуктов, которыми запрещено кормить местных белок

Список вредных для белок продуктов опубликовала в своем телеграм-канале администрация парка «Краснодар».

Сотрудники парка заверяют, что местные белки получают питание в достаточном количестве. Тем посетителям, кто все-таки хочет подкормить зверушек, следует иметь в виду, что для здоровоья белок опасны следующие продукты:
· хлеб, печенье и любые другие хлебные изделия;
· жареные семечки и орехи;
· арахис;
· миндаль;
· горох;
· петрушка;
· белокочанная капуста;
· картофель;
· репа;
· кошачий или собачий корм;
· любые молочные продукты;
· любые сладости (включая варенье);
· любая обработанная еда (колбаса, пицца, чипсы и т.п.).

Чем же можно кормить белок? На этот вопрос телеканалу «Санкт-Петербург» ответил кандидат биологических наук Павел Глазков. Он перечислил:
· нежареные грецкие или кедровые орехи, а также фундук;
· нарезанные яблоки;
· кусочки моркови;
· бананы.

Напомним, что 18 белок из Новосибирска были завезены в Японский сад парка «Краснодар» около месяца назад.

Также напомним, что 9 и 10 марта в Японском саду состоятся творческие мастер-классы.

Животные парк «Краснодар» Японский сад

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