В День защиты детей крупная авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

1 июня авиакомпания «Аэрофлот» осуществит благотворительный рейс SU104 по маршруту Москва — Сочи

Выручку от продажи билетов авиакомпания направит на благотворительную помощь детям. Об этом в своем телгерам-канале сообщила замглавы Сочи Светлана Калинина. 

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По ее словам, на борту пассажиров данного рейса ожидает специальная программа и сюрпризы.

Приобрести билеты на благотворительный рейс SU104 можно на сайте или в мобильном приложении перевозчика, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.

Напомним, что летом 2024 года «Аэрофлот» выполнит на 23% больше рейсов из Москвы в Сочи.

Как писали ранее Юга.ру, между Сочи и Нижневартовском запустят прямые рейсы.

Авиация Аэропорты Благотворительность Дети Сочи

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