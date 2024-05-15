В День защиты детей крупная авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи
1 июня авиакомпания «Аэрофлот» осуществит благотворительный рейс SU104 по маршруту Москва — Сочи
Выручку от продажи билетов авиакомпания направит на благотворительную помощь детям. Об этом в своем телгерам-канале сообщила замглавы Сочи Светлана Калинина.
По ее словам, на борту пассажиров данного рейса ожидает специальная программа и сюрпризы.
Приобрести билеты на благотворительный рейс SU104 можно на сайте или в мобильном приложении перевозчика, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
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