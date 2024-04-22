В Сочи проходят съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли
В Сочи снимают семейную кинокомедию с Дмитрием Нагиевым в главной роли (18+)
Лента пока имеет название «Агент 00_ Батя». Подробности сюжета не разглашаются, известно только, что это детективная история.
Журналисту «Кубань Информ» удалось побывать на площадке и сделать несколько фотографий. Для съемок небольшого эпизода выбрали сочинскую виллу в стиле замка. Следующую локацию держат в секрете.
В фильме также задействованы Людмила Артемьева, Надежда Сысоева, Игорь Жижикин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров. Увидеть премьеру можно будет в 2025 году.
Как писали Юга.ру, сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снимать свой новый фильм в Сочи. Это будет лента под названием «Инженер легких прогулок». Фильм расскажет историю молодого трубочиста, который ходит гулять с теми, кому нужна компания