В Краснодаре пройдет Всероссийский забег с синхронным стартом

По всей России в 09:00 (по местному времени) участники старше 6 лет выйдут на старт четырёх дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В столице Кубани забег начнется от Главной городской площади и пройдет по улице Красной до Пушкина. Также Краснодар поборется за статус беговой столицы России. Его определяют по трем критериям: среднему километражу всех участников, проценту участников забега от всего населения города и средней скорости бега.



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