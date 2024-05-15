В Краснодаре пройдет Всероссийский забег с синхронным стартом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

19 мая в Краснодаре состоится восьмой Всероссийский полумарафон с синхронным стартом

По всей России в 09:00 (по местному времени) участники старше 6 лет выйдут на старт четырёх дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также:

В столице Кубани забег начнется от Главной городской площади и пройдет по улице Красной до Пушкина. Также Краснодар поборется за статус беговой столицы России. Его определяют по трем критериям: среднему километражу всех участников, проценту участников забега от всего населения города и средней скорости бега.

Зарегистрироваться на полумарафон и узнать подробности можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, краснодарцев 27 мая приглашают поучаствовать в скачках на воображаемых лошадях.

Краснодар Легкая атлетика Спорт

Новости

В Краснодаре пройдет Всероссийский забег с синхронным стартом
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Федерико Феллини
Художница из Тамани представила пять произведений на выставке поп-арта в Иваново
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Огненный лис»
Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по количеству брачных контрактов — аналитики
В Краснодаре выставку «Парадокс города» посвятят суете современного общества

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Сегодня, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
В ожидании Corona
Вчера, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
12 мая, 15:30
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
В нем много гор, неба и дикой природы

Реклама на сайте