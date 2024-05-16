Киллер, собака, демоны. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 16 мая

Кадр из трейлера к фильму «Я не киллер» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Кадр из трейлера к фильму «Я не киллер» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 16 мая (18+)

Комедийный боевик «Я не киллер» (18+) рассказывает о техасском полицейском под прикрытием Гэри Джонсоне, который выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Однажды к нему обратилась женщина, решившая избавиться от своего жестокого сожителя. В основу сценария легла реальная история. Комедия «7 дней, 7 ночей» (12+) — о некогда дружной семье Гуреевых. Но в последнее время супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, из-за чего пара оказалась на грани развода. Неожиданно для всех восьмилетняя дочь Настя покупает на подаренные деньги путевку в Армению для всей семьи.

Читайте также: В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Федерико Феллини

Приключенческий фильм «Каждый мечтает о собаке» (6+) рассказывает о замкнутом двенадцатилетнем школьнике Юре, тяжело переживающем потерю отца. Всё меняется, когда в классе появляются двое новеньких — брат и сестра, дети знаменитого летчика-испытателя. Фильм снят по одноименной повести Владимира Железникова, автора книги «Чучело», по которой позже сняли фильм с Критиной Орбакайте. Мультфильм «Кунг-фу тигр» (6+) — об 11-летнем мальчике, который мечтает поступить на службу к императору и сопровождать ценные грузы по всему Китаю. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и приключений.

Читайте также: В Голливуде снимут хоррор про детство Иисуса Христа

Действие триллера «Обитель страха» (18+) происходит в мире, охваченном смертельной эпидемией. Ли и её осиротевшие племянницы более десяти лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром. Однажды к ним в дом попадает раненый подросток. Семью главного героя боевика «Пацан против всех» (18+) убила преступная династия, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где обучается боевым искусствам. Вскоре он попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящий род.

Героиня хоррора «Реинкарнация. Демоны желаний» (18+) Клэр смертельно больна. Её возлюбленный Мэтт не хочет терять девушку. Он совершает ритуал и загадывает желание, чтобы Клэр излечилась. Однако за всё приходится платить.