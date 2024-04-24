Туркластер «Абрау-Дюрсо» намерен открыть первый отель на 212 мест в 2029 году

Компания «Абрау-Дюрсо» приступила к проектированию четырехзвездочного апарт-отеля Abrau club на 212 номеров в новом туркластере под Новороссийском. Открыть объект планируют к 2029 году. Об этом вице-президент по туризму и специальным проектам «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова рассказала «РБК Краснодар».

«Мы приступаем к процессу проектирования апарт-отеля Abrau club. Когда планируем реализовать следующие объекты — вопрос открытый. Учитывая все особенности виноградопригодных земель, нам потребуется чуть больше времени, чтобы привести все в соответствие», — заявила Гончарова.



Напомним, что о создании туристического кластера в «Абрау-Дюрсо» стало известно еще в июне 2022 года. Проект предполагает строительство шести средств размещения, в том числе гостиниц, глэмпингов, ресторанов, спортивно-развлекательного комплекса и аква-комплекса. За 10 лет в развитие курорта планируют инвестировать 15 млрд рублей.