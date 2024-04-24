Туркластер «Абрау-Дюрсо» намерен открыть первый отель на 212 мест в 2029 году

Краснодарский край

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  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Краснодарском крае начали проектировать первый объект в новом туристическом кластере «Абрау-Дюрсо»

Компания «Абрау-Дюрсо» приступила к проектированию четырехзвездочного апарт-отеля Abrau club на 212 номеров в новом туркластере под Новороссийском. Открыть объект планируют к 2029 году. Об этом вице-президент по туризму и специальным проектам «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова рассказала «РБК Краснодар».

12 млн гостей:

«Мы приступаем к процессу проектирования апарт-отеля Abrau club. Когда планируем реализовать следующие объекты — вопрос открытый. Учитывая все особенности виноградопригодных земель, нам потребуется чуть больше времени, чтобы привести все в соответствие», — заявила Гончарова.

Напомним, что о создании туристического кластера в «Абрау-Дюрсо» стало известно еще в июне 2022 года. Проект предполагает строительство шести средств размещения, в том числе гостиниц, глэмпингов, ресторанов, спортивно-развлекательного комплекса и аква-комплекса. За 10 лет в развитие курорта планируют инвестировать 15 млрд рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре обсудили мастер-план курорта «Новая Анапа»⁣.

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Новороссийск отдых Отели Строительство

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