На Ставрополье построят санатории почти за 114 млрд рублей

Администрация Железноводска заключила с инвесторами соглашение на строительство новых санаториев почти за 114 млрд рублей

В планах возвести шесть новых здравниц, под каждую из которых отведут по 4 гектара земли. Всего в городе появится около 10 тыс. койко-мест. Санатории расположатся в особой экономической зоне вблизи горы Развалка. Когда именно начнётся строительство, не уточняется.

Железноводск — город-курорт федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Среди местных достопримечательностей — железнодорожный вокзал, гора Железная, ванны Островского, Пушкинская галерея.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья. На заводе запустили три линии розлива мощностью от 3 до 6 тыс. бутылок в час. Владельцы планируют выпускать 5,6 миллиона литров алкоголя в год.