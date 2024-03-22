Уход за губами, леопардовый принт, туфли на шпильке. Аналитики назвали главные модные тренды 2024 года в России

Макияж

Бьюти-авторы в Дзене создают публикации на тему макияжа в персиковых оттенках в 4,5 раза чаще, чем годом ранее. Тренд на главный цвет года по версии компании Pantone отмечают и в Lamoda. Пользователи интернет-магазина стали в три раза чаще покупать румяна в этом цвете.

Вторым по популярности среди авторов в тематике «Красота и стиль» стал голубой оттенок. Стилисты и бьюти-блогеры создают материалы об этом цвете в два раза чаще. Продажи теней, подводок для глаз, туши и лаков для ногтей увеличились на 51% по сравнению с прошлым годом.

Также аналитики отмечают рост интереса к направлению clean girl (минимализм и естественный макияж). Россияне стали на 45% больше покупать легкие тональные средства и румяна в светлых оттенках.

Отдельным трендом стал уход за губами. Авторы в два раза чаще публикуют материалы о косметике для губ и техниках её нанесения, а в интернет-магазине продажи выросли на 324%.

Одежда и аксессуары

Весной 2024 года особую популярность приобрел стиль mob wife. Его главные атрибуты — меховое пальто, крупные золотые украшения, туфли на шпильке и темные очки. Модницы вдохновляются эстетикой героинь «Клана Сопрано», «Крестного отца» и других криминальных лент. Авторы-стилисты выкладывают подборки и разборы таких образов почти в четыре раза активнее. Продажи пальто, украшений и аксессуаров в этом стиле выросли на 32%.

Еще одним трендом стал образ eclectic grandpa. В его основе комбинация винтажных, комфортных вещей и ярких акцентных аксессуаров. Ключевое место занимают джинсовые и вязаные жилеты, фланелевые рубашки и свободные брюки бэгги. Блогеры публикуют статьи, посты и ролики на эту тему в четыре раза активнее, а спрос на такие вещи увеличился на 42%.

Третье место по популярности занял стиль coquette core с его романтичными образами и главным атрибутом в виде корсета. Авторы упоминают его в своих материалах в два раза чаще. Эту же тенденцию подтверждают данные интернет-магазина. Спрос на корсеты в марте 2024 года увеличился на 107%.

Замыкает топ трендов в одежде office siren («офисная сирена») — стиль сотрудниц корпораций из кинематографа нулевых. Такого контента стало на треть больше. В это же время продажи брюк, классических костюмов и рубашек увеличились на 15%.

Кроме того, авторы стали на 45% чаще говорить об осознанном потреблении и перепродаже вещей. Продажи аксессуаров и одежды в разделе resale выросли на 105% по сравнению с прошлым годом.