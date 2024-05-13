РЖД добавили в расписание маршрут Анапа — Адлер

Он будет курсировать с 3 июня по 5 декабря через день. Из Анапы состав будет отправляться в 00:05, из Адлера — в 16:52.

В пути следования будут остановки в Краснодаре, Туапсе, Сочи и других населенных пунктах. В составе поездов плацкартный и купейные вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Билеты уже в продаже.

Как рассказали в пресс-службе РЖД, расписание поезда составлено так, что пассажиры, прибывшие в Адлер, в течение 40 минут смогут сделать пересадку на поезд № 829/830 «Ласточка», который следует до аэропорта.