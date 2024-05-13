РЖД добавили в расписание маршрут Анапа — Адлер
Российские железные дороги (РЖД) добавили в расписание новый поезд № 401/402 Анапа — Адлер
Он будет курсировать с 3 июня по 5 декабря через день. Из Анапы состав будет отправляться в 00:05, из Адлера — в 16:52.
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В пути следования будут остановки в Краснодаре, Туапсе, Сочи и других населенных пунктах. В составе поездов плацкартный и купейные вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Билеты уже в продаже.
Как рассказали в пресс-службе РЖД, расписание поезда составлено так, что пассажиры, прибывшие в Адлер, в течение 40 минут смогут сделать пересадку на поезд № 829/830 «Ласточка», который следует до аэропорта.
Как писали Юга.ру, ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. Сезон продлится до 7 октября. В пути предусмотрено несколько остановок: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.