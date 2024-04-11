Между Сочи и Астраханью запустят сезонный поезд

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 27 мая будет ходить сезонный поезд №465/466 сообщением Астрахань — Имеретинский курорт

Из Астрахани поезд будет ходить с 27 мая по 29 сентября. Время отправления в 22:45, прибытие в Имеретинский Курорт через день, в 9:04. Из Имеретинского курорта поезд будет отправляться с 29 мая по 27 сентября в 21:00, в Астрахани он будет через день, в 9:00.

На маршруте запланированы остановки в Волгограде, Волгодонске, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и населенных пунктах. Время отправления и прибытия поездов местное.

В составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также купе для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Как писали Юга.ру, в курортном сезоне 2024 года между городами Белоруссии и Крымом запустят ж/д вагоны. 

дорога на курорт Курорты и туризм Общественный транспорт Поезда РЖД Сочи Транспорт Черное море

Новости

Краснодарцев приглашают на «Эру свинга»
В онлайн-кинотеатрах покажут комедийный триллер «Однажды в Ла-Рое»
12 млн гостей: власти Кубани прогнозируют большой поток туристов летом 2024 года
На юге России начался сезон змей. Что нужно знать?
Афиша Арбата: какие артисты откроют сезон на улице Чапаева в Краснодаре?
В Краснодарском крае выращивают гранат из пробирки

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Вчера, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
11 апреля, 14:51
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
11 апреля, 13:08
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
Что происходит?

Реклама на сайте