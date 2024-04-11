Между Сочи и Астраханью запустят сезонный поезд

Из Астрахани поезд будет ходить с 27 мая по 29 сентября. Время отправления в 22:45, прибытие в Имеретинский Курорт — через день, в 9:04. Из Имеретинского курорта поезд будет отправляться с 29 мая по 27 сентября в 21:00, в Астрахани он будет через день, в 9:00.

На маршруте запланированы остановки в Волгограде, Волгодонске, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и населенных пунктах. Время отправления и прибытия поездов местное.

В составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также купе для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.