Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Eugen Kucheruk, unsplash.com
    © Фото Eugen Kucheruk, unsplash.com

Ростов-на-Дону обогнал Краснодар и занял 4-е место среди городов России, где готовят самую вкусную шаурму, столица Кубани — на 6-й позиции рейтинга

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Около 25,92% туристов считают, что в культурной столице самая вкусная шаурма, более известная как шаверма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос сервиса Туту.

На второй строчке Москва — за нее проголосовали 19,34% путешественников. Замыкает тройку лидеров Казань с результатом 5,65%.

Секретный стритфуд в Краснодаре:

У Ростова-на-Дону 5,32% и четвертое место в рейтинге. Далее идет Нижний Новгород — 5,09% и Краснодар — 4,62%.

В топ-10 городов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Самара.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-20 регионов РФ по производству пива.

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Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой
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