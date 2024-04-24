Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Около 25,92% туристов считают, что в культурной столице самая вкусная шаурма, более известная как шаверма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос сервиса Туту.



На второй строчке Москва — за нее проголосовали 19,34% путешественников. Замыкает тройку лидеров Казань с результатом 5,65%.