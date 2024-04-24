Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой
Ростов-на-Дону обогнал Краснодар и занял 4-е место среди городов России, где готовят самую вкусную шаурму, столица Кубани — на 6-й позиции рейтинга
Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Около 25,92% туристов считают, что в культурной столице самая вкусная шаурма, более известная как шаверма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос сервиса Туту.
На второй строчке Москва — за нее проголосовали 19,34% путешественников. Замыкает тройку лидеров Казань с результатом 5,65%.
Секретный стритфуд в Краснодаре:
У Ростова-на-Дону 5,32% и четвертое место в рейтинге. Далее идет Нижний Новгород — 5,09% и Краснодар — 4,62%.
В топ-10 городов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Самара.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-20 регионов РФ по производству пива.