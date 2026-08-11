Шесть природных турмаршрутов появятся на Кубани. Где они находятся

Краснодарский край

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  • Гора Собер-Баш © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Гора Собер-Баш © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани планируют открыть шесть экотроп общей протяженностью около 65 километров

11 августа пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе планируют открыть шесть новых туристических маршрутов общей протяженностью около 65 километров. Они пройдут по трем природным территориям: горе Собер-Баш в Северском районе, Джанхотскому бору сосны пицундской в Геленджике и лесопарку Кадош в Туапсинском округе.

По словам Вениамина Кондратьева, новые маршруты позволят принимать более 300 тысяч туристов в год. Он считает, что экологический туризм должен развиваться наравне с винным и гастрономическим.

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При этом власти намерены следить за тем, чтобы рост числа посетителей не навредил особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Для этого специалисты определят допустимую нагрузку на каждую из них.

Аналогичные расчеты сейчас проводят еще для девяти ООПТ. Их общая площадь превышает 260 тыс. гектаров. Подготовить документы с определением допустимой нагрузки, разрешенных видов активности и туристических объектов планируют до конца года.

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Благоустройство Вениамин Кондратьев Геленджик горы Курорты и туризм Северский район Туапсинский район Экология

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