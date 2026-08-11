Шесть природных турмаршрутов появятся на Кубани. Где они находятся

На Кубани планируют открыть шесть экотроп общей протяженностью около 65 километров

11 августа пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе планируют открыть шесть новых туристических маршрутов общей протяженностью около 65 километров. Они пройдут по трем природным территориям: горе Собер-Баш в Северском районе, Джанхотскому бору сосны пицундской в Геленджике и лесопарку Кадош в Туапсинском округе.

По словам Вениамина Кондратьева, новые маршруты позволят принимать более 300 тысяч туристов в год. Он считает, что экологический туризм должен развиваться наравне с винным и гастрономическим.