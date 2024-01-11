В новогодние праздники россияне чаще регистрировались и платили на сайтах знакомств

С 1 по 10 января в приложении Mamba наблюдался заметный рост активности. Платежи среди мужчин выросли почти на 30%, больше всего средств поступило от пользователей в возрасте 27-37 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Также был очень заметный рост активности в Сочи. На курорте и в Краснодарском крае в целом платежи увеличились на 34%.

В некоторых регионах количество регистраций в новогоднюю неделю возросло вдвое. На первом месте по росту Сочи, на втором — Калининград. Выросло количество присоединившихся пользователей и в Москве (+23%), и в Санкт-Петербурге (+18%). Преимущественно это мужчины в возрасте 27-35 лет и женщины 24-27 лет.

Внутренняя активность на ресурсе также выросла: количество женских лайков выросло на 16%, мужских — на 39%. Количество успешных переписок выросло на 21%, а вот их продолжительность уменьшилась на 12%.