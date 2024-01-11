Жители и гости Краснодарского края чаще пользовались сайтами знакомств в новогодние праздники

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pvproductions на ru.freepik.com
    © Фото pvproductions на ru.freepik.com

В новогодние праздники россияне чаще регистрировались и платили на сайтах знакомств

С 1 по 10 января в приложении Mamba наблюдался заметный рост активности. Платежи среди мужчин выросли почти на 30%, больше всего средств поступило от пользователей в возрасте 27-37 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Также был очень заметный рост активности в Сочи. На курорте и в Краснодарском крае в целом платежи увеличились на 34%.

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В некоторых регионах количество регистраций в новогоднюю неделю возросло вдвое. На первом месте по росту Сочи, на втором — Калининград. Выросло количество присоединившихся пользователей и в Москве (+23%), и в Санкт-Петербурге (+18%). Преимущественно это мужчины в возрасте 27-35 лет и женщины 24-27 лет.

Внутренняя активность на ресурсе также выросла: количество женских лайков выросло на 16%, мужских — на 39%. Количество успешных переписок выросло на 21%, а вот их продолжительность уменьшилась на 12%.

Как писали Юга.ру, за новогодние праздники Сочи посетили 280 тыс. туристов. Турпоток на курорте вырос на 4% по сравнению с прошлым годом.

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