На курортах Краснодарского края весной 2024 года ожидают более 2 млн туристов

Губернатор Кубани рассказал об ожидаемом турпотоке в регионе весной 2024 года

С декабря по апрель 2024 года курорты Краснодарского края приняли 2,7 млн человек. Это на 200 тыс. больше, чем в зимнем сезоне 2022-2023 годов. В качестве однодневных туристов регион посетили еще более 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

«После окончания зимнего сезона очередной всплеск турпотока ожидаем уже в апреле-мае. По нашим расчетам, в этом году к нам приедет более двух миллионов гостей. Курорты региона подготовили для них интересные программы, в том числе разнообразные фестивали и выставки», — рассказал Вениамин Кондратьев.

В региональном министерстве курортов рассказали, что в апреле в Сочи пройдет выставка-ярмарка «Пасхальные традиции — 2024», фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!», фестиваль «Пространство юных 2024».

В Анапе курортный сезон откроет эногастрономическая винная ярмарка «А.Море.вина», в Ейском районе — фестиваль по виндсерфингу «Ейский кубок — 2024» и фестиваль спорта и отдыха «Азов спорт фест 2024».

В выставочном комплексе «Атамань» Темрюкского района состоится праздник «Кубанские входыны!» и гастрофестиваль «Сдобафест».

В мае в Новороссийске запланированы шестой открытый фестиваль кино «Малая Земля» и «Забег холостяков в Шато Пино».