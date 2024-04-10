Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Абрау-Дюрсо © Фото Евгения Маханько
    Абрау-Дюрсо © Фото Евгения Маханько

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для отдыха в апреле 2024 года

На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где ночь обойдётся в 6 тыс. 717 рублей. На второй строчке тоже расположился кубанский курорт — Сириус и 6 тыс. 553 рублей. На третьем месте Суздаль — 6 тыс. 146 рублей, сообщает Твил.ру.

Также в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха в апреле вошли:

  • Минск (Беларусь) ― 6 тыс. 94 рубля:
  • Выборг (Ленинградская област) ― 5 тыс. 737 рублей;
  • Красная Поляна (Краснодарский край) ― 5 тыс. 731 рубль;
  • Майкоп (Адыгея) ― 5 тыс. 470 рублей;
  • Сортавала (Карелия) ― 5 тыс. 378 рублей;
  • Брест (Беларусь) ― 5 тыс. 356 рублей;
  • Гродно (Беларусь) ― 5 тыс. 95 рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-5 городов, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках.

Курорты и туризм отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают на «Эру свинга»
В онлайн-кинотеатрах покажут комедийный триллер «Однажды в Ла-Рое»
12 млн гостей: власти Кубани прогнозируют большой поток туристов летом 2024 года
На юге России начался сезон змей. Что нужно знать?
Афиша Арбата: какие артисты откроют сезон на улице Чапаева в Краснодаре?
В Краснодарском крае выращивают гранат из пробирки

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Вчера, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
11 апреля, 14:51
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
11 апреля, 13:08
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
Что происходит?

Реклама на сайте