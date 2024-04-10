Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле — аналитики
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для отдыха в апреле 2024 года
На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где ночь обойдётся в 6 тыс. 717 рублей. На второй строчке тоже расположился кубанский курорт — Сириус и 6 тыс. 553 рублей. На третьем месте Суздаль — 6 тыс. 146 рублей, сообщает Твил.ру.
Также в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха в апреле вошли:
- Минск (Беларусь) ― 6 тыс. 94 рубля:
- Выборг (Ленинградская област) ― 5 тыс. 737 рублей;
- Красная Поляна (Краснодарский край) ― 5 тыс. 731 рубль;
- Майкоп (Адыгея) ― 5 тыс. 470 рублей;
- Сортавала (Карелия) ― 5 тыс. 378 рублей;
- Брест (Беларусь) ― 5 тыс. 356 рублей;
- Гродно (Беларусь) ― 5 тыс. 95 рублей.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-5 городов, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках.
11 апреля, 14:51Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля