Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле — аналитики

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для отдыха в апреле 2024 года

На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где ночь обойдётся в 6 тыс. 717 рублей. На второй строчке тоже расположился кубанский курорт — Сириус и 6 тыс. 553 рублей. На третьем месте Суздаль — 6 тыс. 146 рублей, сообщает Твил.ру.

Также в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха в апреле вошли: