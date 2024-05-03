Фонд ТОЧНО ДОБРО организовал поездку в Москву для 40 детей из Краснодарского края и Белгородской области

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО (входит в ГК ТОЧНО, генеральный директор — Николай Амосов) подвел итоги акции «ДОБРО ТУР» для школьников из Краснодарского края

В феврале фонд ТОЧНО ДОБРО при поддержке ГК ТОЧНО запустил конкурс для школьников от 12 до 16 лет. Его цель — поддержать детей, добившихся успехов в учебной, спортивной, культурной и волонтерской деятельности.

Участникам предстояло выполнить несколько заданий: снять видеовизитку с рассказом о своих увлечениях, мечтах и планах на будущее; написать эссе на тему «Город будущего» — представить, каким будет родной населенный пункт через 50 лет; отправить заявку на электронную почту Фонда ТОЧНО ДОБРО, приложив документы, подтверждающие достижения в учебной, спортивной, культурной и волонтерской деятельности.

Организаторы рассмотрели более 100 заявок от школьников Краснодарского края и Белгородской области. Для 40 победителей организовали поездку в Москву.

Помимо международной выставки-форума «Россия» дети посетили Измайловский парк, Центральный исторический музей и другие достопримечательности столицы. Одна из ценностей фонда — развитие духовности среди молодежи. Поэтому завершился «ДОБРО ТУР» экскурсией в Храм Христа Спасителя.

© Фото Юлии Беззубовой, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Юлии Беззубовой, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«ДОБРО ТУР» — это больше, чем просто конкурс. Это создание дружной команды, в которой ценят, уважают и верят в силы каждого участника, помогают ребятам раскрыть творческий потенциал. Уверена, впереди нас ждут новые добрые дела, соавторами которых станут юные и одаренные участники», — отметила генеральный директор благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО Марина Нудьга.

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ТОЧНО ДОБРО не впервые поддерживает талантливых детей из Краснодарского края. В феврале 2023 года фонд стал партнером регионального отборочного тура Всероссийского фестиваля «Добрая волна», в котором выступили дети от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята соревновались в вокале, пении, игре на музыкальных инструментах, хореографии и сценическом искусстве. Главным призом фонда стало годовое обучение в «Академии Игоря Крутого».

Фонд ТОЧНО ДОБРО создали в 2022 году. Его сотрудники ежедневно занимаются развитием спорта и духовности, помогают семьям в непростых жизненных ситуациях.